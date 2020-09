UFFICIALE: Florenzi ceduto al PSG in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore: “Orgoglioso e felice, qui alcuni tra i migliori al mondo” (COMUNICATO)

L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo al Paris Saint-Germain i diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Florenzi. Il calciatore giocherà nel club parigino fino al 30 giugno 2021. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione.

Il Club augura ad Alessandro le migliori fortune nella sua nuova avventura.

L’annuncio ufficiale arriva anche dal club parigino, con un video postato su Twitter. Florenzi ha poi parlato ai canali ufficiali del club parigino: “Sono orgoglioso e felice di diventare un giocatore del PSG. Sono uno dei migliori club in Europa, lo conferma il percorso nell’ultima Champions League. Sono deciso a dare il meglio per il club e i tifosi. Abbiamo importanti sfide davanti in questa stagione e sarà un piacere e un onore affrontarle con i miei nuovi compagni di squadra, che sono tra i migliori giocatori al mondo”.