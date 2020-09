Nuovo stadio a Tor di Valle. Il progetto sarà seguito da Ryan

La Roma continua a lavorare a fare spenti per la questione legata allo stadio. Questo è il modus operandi con cui i Friedkin hanno abituato i tifosi a lavorare in queste giornate romane e la discussione in merito a Tor di Valle non fa sconti. Secondo alcune notizie a occuparsi del futuro stadio giallorosso, considerato fondamentale nella creazione di un progetto vincente e di lungo periodo, sarà Ryan Friedkin in prima persona. Entro Natale il progetto arriverà in aula e nei prossimi giorni la sindaca Raggi potrebbe incontrare i texani per discutere dell’argomento, nella speranza che entro l’anno si possa sbloccare l’iter definitivamente. Intanto i Friedkin si preparano alla loro prima gara casalinga all’Olimpico, in cui saranno accompagnati da mille tifosi nella speranza prima o poi di riaverli tutti sulle tribune.

Fonte: Gasport