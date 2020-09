Roma-Juventus, FONSECA: “Occasione sprecata, non sono soddisfatto del risultato. Dzeko è sereno e motivato, ho fiducia nella società”

Al termine di Roma-Juventus, seconda giornata di campionato finita 2-2, è intervenuto ai microfoni dei cronisti l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca. Le sue dichiarazioni:

FONSECA A SKY SPORT

Prova convincente, forse è mancata cattiveria. Occasione sprecata?

“Sì, penso che abbiamo fatto una buona partita ma non sono soddisfatto del risultato. Abbiamo fatto una buona partita, per vincerla”.

A Dzeko è mancata un po’ di cattiveria, c’è anche una componente mentale?

“No, io l’ho visto sempre molto sereno e motivato quando lavorava. Oggi ha fatto molto bene per la squadra, è sereno e motivato e ha fatto una buona partita”.

Non ha fatto in tempo a cambiare Pellegrini con Diawara o ci ha pensato dopo il pareggio della Juve?

“Io ho visto sempre la squadra sicura in partita, dopo l’espulsione abbiamo avuto 15 minuti in cui non abbiamo concesso occasioni alla Juventus, poi ho visto Pellegrini stanco e l’ho cambiato”.

Ha fatto solo 2 cambi oggi? Perché?

“Noi possiamo fare 5 sostituzioni ma se vedo che la squadra sta bene non le faccio. Ho chiesto a Mkhitaryan, Pedro e Dzeko se stavano bene, quando stanno bene non ho bisogno di cambiare”.

Lei ha fiducia nella società?

“Io ho totale fiducia nella società, il nuovo presidente è arrivato adesso e parliamo sempre, stiamo lavorando per trovare la migliore soluzione per la squadra. Ho totale fiducia nel lavoro che stiamo facendo insieme”.

Avevano parlato con lei per la cessione di Dzeko?

“Era una situazione normale che tutti capivamo, avevamo parlato della situazione di Dzeko tutti insieme”.

Con questo modulo la squadra si difende molto bene nonostante i difensori molto giovani.

“Abbiamo 3 giovani in difesa ma sono giovani con qualità che oggi hanno dimostrato che siamo una squadra forte difensivamente. Mirante ha fatto una sola parata, i 3 centrali hanno fatto molto bene”.

Le piace Borja Mayoral?

“Non parlo di giocatori che non sono qui”.

Quando le hanno detto che Diawara non era in quella lista domenica scorsa si è arrabbiato?

“Io non parlo di quello che ci siamo detti tra di noi, è vero che è stata una situazione difficile ma appartiene al passato e dobbiamo pensare al futuro”.

FONSECA A ROMA TV

Più soddisfazione o più rammarico?

“Ovviamente non sono soddisfatto del risultato, volevamo la vittoria, ma sono soddisfatto dei ragazzi e dell’atteggiamento”.

Ottimi segnali per il futuro?

“Sì, con l’Hellas abbiamo fatto una buona partita, oggi è stata un’ottima prestazione. Abbiamo visto una squadra sicura in difesa e con qualità. La differenza l’ha fatta la mancata trasformazione delle occasioni. E’ difficile accettare il risultato, ma è importante vedere che la squadra sta bene”.