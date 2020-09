Dan e Ryan Friedkin lasciano Trigoria dopo l’allenamento e l’incontro con squadra e Fonseca. Parte del colloquio in italiano (FOTO e VIDEO)

E’ finalmente arrivato il giorno che tanti tifosi della Roma aspettavano. Il nuovo presidente giallorosso, Dan Friedkin, è sbarcato nella Capitale. Non è ancora chiaro il programma che il nuovo numero 1 del club vorrà seguire nei prossimi giorni, anche se è abbastanza probabile che il magnate texano abbia in agenda un incontro istituzionale con la sindaca Raggi per un primo intendimento sulla questione Stadio.

18.51 – Arrivano novità da Trigoria: è Filippo Biafora de Il Tempo a pubblicare su Twitter un video che riprende i Friedkin mentre lasciano Trigoria.

18.42 – Secondo quanto riporta Checco Oddo Casano parte del colloquio con squadra e allenatore sarebbe avvenuto in italiano. Nello specifico sarebbe Ryan Friedkin ad aver provato a comunicare direttamente con calciatori e allenatore, dando sfoggio delle nozioni di lingua apprese negli ultimi mesi

18.37 – Attesa a breve l’uscita dei Friedkindai cancelli di Trigoria: questa l’indiscrezione di Jacopo Aliprandi riportata in un tweet.

18.33 – Secondo quanto riportato da Checco Oddo Casano nel corso della trasmissione ‘1927 On Air, La Storia Continua‘, anche Eric Williamson, braccio destro del nuovo presidente, avrebbe accompagnato i Friedkin nel corso del loro primo sopralluogo a Trigoria.

18.25 – Secondo quanto riporta John Solano in un tweet Dan e Ryan Friedkin sarebbero in Italia già da lunedì. Confermata la presenza dei due a Trigoria.

