Conferenza stampa, FONSECA: “Karsdorp resterà alla Roma, Kumbulla non giocherà dall’inizio. Anche ieri ho sentito Smalling, credo che tornerà. Pau Lopez? Vediamo domani…”

E’ la vigilia dell’inizio del campionato: domani la Roma inizierà ufficialmente la sua stagione 2020/21 in casa dell’Hellas Verona. I temi della gara del Bentegodi, in programma domani alle 20.45 (diretta su Dazn, arbitra Chiffi), vengono affrontati da Paulo Fonsecanella conferenza stampa pre-partita che seguirà l’iter stabilito dall’inizio dell’emergenza Covid, dunque i giornalisti non saranno presenti in sala stampa ma il tecnico risponderà alle domande inviategli anticipatamente.

Queste le parole di Fonseca:

Nelle difficoltà dell’allenatore moderno c’è quello di fare scelte con mercato aperto. Kumbulla è pronto per giocare e chi sarà il centravanti?

“Centravanti vediamo domani. Kumbulla dobbiamo capire che è arrivato solo ieri, si è allenato due giorni con noi. Sarà con noi nella partita ma non credo sia pronto per giocare dall’inizio, deve capire come giochiamo, è un modo diverso da quello che usava a Verona. Mi sembra un ragazzo molto intelligente però”

La voglia è quella di investire su giocatori giovani. Quando arrivò qua disse di essere arrivato per vincere. Se la sente di sposare questo progetto?

“Sono d’accordo con questa linea, stiamo provando a portare giocatori giovani ma abbiamo anche giocatori con molta esperienza qui. Possiamo fare un mix ma mi piace questo progetto”

Karsdorp può diventare titolare o è una soluzione d’emergenza?

“Giocherà domani e rimarrà con noi perché abbiamo fiducia in lui. Queste settimane ha fatto un lavoro molto positivo, è pronto per aiutare la squadra perché rimarrà con noi quest’anno”

Le è mai capitato di far giocare un giocatore arrivato da 48 ore come potrebbe capitare con Kumbulla

“Non mi ricordo. Dipende dalle situazioni, se non ho altri centrali Kumbulla può giocare. Non è facile per un giocatore giocare dopo essere arrivato due giorni prima perché non sa cosa fa la squadra, deve capire il modo di giocare ma può succedere se non ho altre alternative”

Quanto sarà difficile scegliere la formazione per domani? Soddisfatto di come si sta muovendo la società?

“Non è un mercato facile, stiamo lavorando tutti insieme, con Guido e il Presidente, per trovare le migliori soluzioni. E’ vero che manca qualche giocatore e dobbiamo risolvere qualche uscita ma sono soddisfatto del lavoro che tutti insieme stiamo facendo”

Ha deciso di puntare ancora su Pau Lopez o può giocare Mirante?

“Vediamo domani”

Al momento le coppie di esterni sono Karsdorp-Peres e Spinazzola-Calafiori, sono sufficienti?

“E Santon. E’ vero che il Verona sfrutta molto le fasce ma Karsdorp e Spinazzola, che giocheranno domani, sono pronti. Non possiamo dipendere in fase difensiva soltanto da Karsdorp e Spinazzola, sono tutti importanti per aiutare la squadra. In particolare questi due giocatori sono pronti per giocare”

Con l’arrivo di Milik e la partenza di Dzeko la Roma si rinforza?

“DZeko sta qui con noi, domani sarà della partita. Non ha senso parlare di questo cambio”

Disse che avrebbe fatto di tutto per tenere Smalling. Ha ancora fiducia?

“Si, sono fiducioso. Stiamo lavorando per averlo con noi, sono sempre in contatto con Smalling, anche ieri ho parlato con lui. Il giocatore vuole tornare qui e noi vogliamo riprenderlo, penso che nei prossimi giorni sia di nuovo qui con noi”

Quanto pensa di aver imparato dal calcio italiano?

“Molto. Negli altri campionati non ci sono molte squadre che giocano come Atalanta o Verona, devo capire che giocare contro squadre così è molto diverso, dobbiamo adattarci. Penso che nella scorsa stagione abbiamo fatto due buone partite col Verona, vincendo. Sarà difficile ma dobbiamo capire che questa sarà una partita diversa”

Si giocherà a 3 o a 4?

“Siamo pronti per giocare con due sistemi, anche per iniziare con uno e poi continuare con un altro”

In tutte e due le partite col Verona, la Roma ha fatto meno possesso palla.

“Non è facile qui in Italia avere la palla contro il Verona. Dobbiamo uscire veloci quando recuperiamo la palla perché loro sono molto forti nel momento in cui perdono la palla. Loro reagiscono molto forte, con marcature individuali ed è più difficile fare quello che di solito facciamo in partita. Ma dobbiamo adattarci per giocare in maniera diversa contro il Verona”