Calciomercato Roma: scambio di documenti in corso con il Verona per Kumbulla. Quinquennale da 2 milioni più bonus al giocatore

Ulteriori passi avanti per vestire Kumbulla di giallorosso: le due società sono infatti allo scambio di documenti, come scrive Nicolò Schira su Twitter. Confermate le cifre complessive da 30 milioni, col Verona che otterrà Cetin, già in prestito, per 7 milioni. Al difensore un quinquennale da 2 milioni più bonus a stagione.

Marash Kumbulla è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Roma. Come riporta Gianluca Di Marzio su Twitter, infatti, è stato raggiunto l’accordo tra i giallorossi e il Verona anche per quanto riguarda i dettagli. Per completare l’operazione ora manca solo l’intesa sull’ingaggio con il difensore albanese. Come aggiunge Fabrizio Romano, gli ultimi dettagli saranno definiti nelle prossime ore e il giocatore firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi fino a giugno 2025. La Roma, inoltre, non ha abbandonato la pista Smalling.