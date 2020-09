Calciomercato Roma, il futuro di Dzeko in giallorosso è legato al sogno Allegri

La Roma sembra aver ormai abbandonato la trattativa per portare nella Capitale l’attaccante del Napoli Milik. In questo modo però salta automaticamente anche l’operazione che avrebbe portato Dzeko a Torino, sponda Juventus, visto anche che i bianconeri hanno strappato nel pomeriggio Alvaro Morata all’Atletico Madrid. Come riporta però la giornalista Eleonora Trottasul proprio profilo Twitter, la permanenza di Dzeko in giallorosso sarebbe legata anche alla possibilità di avere in panchina Massimiliano Allegri. Da giorni infatti circolano voci in merito a un possiile arrivo del tecnico toscano sulla panchina, che però rimane affidata al momento ancora a Paulo Fonseca.

La permanenza di #Dzeko è legata al sogno #Allegri. La #Roma decide, infatti, di trattenere il bosniaco proprio nei giorni in cui si rafforzano le voci su un possibile cambio in panchina @calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) September 21, 2020