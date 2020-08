Europa League, SIVIGLIA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Zaniolo-Mkhitaryan alle spalle di Dzeko, Pellegrini in panchina

Il recupero di Nicolò Zaniolo dopo il grave infortunio, la possibilità – poi sfumata – di schierare Chris Smalling, l’ottavo di finale in gara unica e campo neutro a causa dell’emergenza Coronavirus. Questi tutti i temi di cui si è parlato fino ad oggi. Adesso spazio al campo e ad una sfida che può valere una stagione intera. Alle 18.55 la Roma affronta il Siviglia alla MSV Arena di Duisburg, per strappare il passaggio ai quarti di Europa League.

Per tentare di beffare i ‘veterani’ della competizione, Paulo Fonseca si affida ancora al modulo che ha invertito la rotta dei giallorossi in campionato: 3-4-2-1 con Ibaneza fare le veci di Smalling, mentre l’assenza di Veretout per squalifica chiama sull’attenti la coppia Cristante-Diawara. Zaniolo e Mkhitaryan alle spalle Edin Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SIVIGLIA: Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Suso, En-Nesyri, Ocampos.

A disp.: Vaclik, Javi Diaz, Sergi Gomez, Escudero, Pablo Perez, Oliver Torres, Vazquez, Mena, Munir, Genaro, Lara, De Jong.

All.: Lopetegui.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Fazio, Calafiori, Pellegrini, Perotti, Villar, Under, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.

All.: Fonseca.

Arbitro: Kuipers. Assistenti: van Roekel – Zeinstra. IV uomo: Gözübüyük. VAR: van Boekel. AVAR: Higler.