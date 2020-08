Cessione As Roma, Friedkin è il nuovo proprietario

La Roma cambia padrone ma resta americana. Secondo quanto riportato da milanofinanza.it e che risulta anche a noi, è stata apposta da poco la firma al passaggio di proprietà della squadra giallorossa da James Pallotta a Dan Friedkin, magnate texano.

Quest’ultimo ha appena costituito una Newco a Londra fatta proprio per il passaggio di proprietà, che costituirà la base della nuova controllante di As Roma. La firma conclude una lunga telenovela iniziata a inizio anno e sospesa per tutto il tempo del lockdown.

Decisivo dunque l’incontro (virtuale) tra il magnate texano e il presidente della società giallorossa Jim Pallotta negli ultimi giorni.