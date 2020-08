Prosegue il casting della Roma per il nuovo direttore sportivo in attesa che del closing da Pallotta a Friedkin. Tra i profili circolati c’è anche quello di Ramon Planes attuale segretario tecnico del Barcellona: come scrive il portale di calciomercato, Planes avrebbe già dato la sua disponibilità al club giallorosso ed il suo eventuale arrivo, inoltre, non sarebbe legato al destino dell’allenatore Mauricio Pochettino.

Fonte: Tuttomercatoweb.com

VAI ALLA NEWS ORIGINALE