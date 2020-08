Calciomercato Roma: nessuna trattativa avviata per Dzeko. Sul bosniaco ci sono sempre Inter e Juve

Attualmente non c’è nessuna trattativa in corso tra la Roma ed altri club per la cessione di Edin Dzeko. Come riporta la giornalista Eleonora Trotta, il club giallorosso non ha avviato alcun discorso per cedere il bosniaco, che rimane comunque un obiettivo di due big del campionato italiano. Il centravanti infatti è in cima alla lista dei desideri dell’Inter, che tenterebbe l’affondo in caso di addio di Lautaro. Dzeko interessa anche alla Juventus e sono attesi aggiornamenti per la prossima settimana. C’è da dire che il giocatore non ha mai chiesto la cessione e rimarrebbe volentieri alla Roma.

Al momento non risultano trattative avviate o contatti diretti, ma #Dzeko resta la prima scelta dell’Inter in caso di addio di #Lautaro. Il bosniaco è anche nella lista della #Juventus. Intermediari al lavoro: attesi aggiornamenti dalla prossima settimana. #calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 20, 2020