Calciomercato Roma: nel mirino Jorginho

Spunta in ottica Roma anche il profilo di Jorginho per il centrocampo. Stando alle indiscrezioni del portale specializzato di calciomercato, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino il regista ora in forza al Chelsea: il classe 1991, infatti, piace anche al tecnico Paulo Fonseca. Da monitorare, però, la situazione Juventus: con l’addio di Sarri la trattativa con i Blues si è arenata. Oggi, il CEO romanista Fienga incontrerà Ryan Friekdina Londra per gettare le basi del nuovo progetto della Roma.

A centrocampo potrebbe salutare Amadou Diawara – piace all’Arsenal- , mentre su Jordan Veretout è sempre vivo l’interesse del Napoli.

Fonte: Tmw.com

