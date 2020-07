Under, c’è l’offerta del Napoli: 31 milioni

Sollecitato sul mancato utilizzo di Under nell’ultimo match di campionato, Paulo Fonseca ha preferito rispondere con motivazioni di carattere tecnico e fisico. La realtà è che la Roma ha messo in vendita l’attaccante esterno turco: richiesta di 40 milioni, scesa a 35 dopo l’emergenza Coronavirus. Il Napoli ne ha offerti 25 più 6 di bonus, si tratta. Visto anche il benestare dato dal classe ’97 che in azzurro andrebbe a percepire un ingaggio che raggiunge i 3 milioni di euro.

Intanto Franco Baldini lavora per prolungare la permanenza di Chris Smalling in giallorosso. 3 milioni per il rinnovo del prestito con obbligo di riscatto entro il prossimo giugno, fissato a 15 milioni di euro, l’offerta messa sul piatto dal dirigente ombra della Roma.

Fonte: Il Messaggero