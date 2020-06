UFFICALE: Mkhitaryan terminerà la stagione alla Roma. Accordo preliminare anche per il prossimo anno. L’armeno: “Sono molto felice” (FOTO)

Dalla ripresa abbiamo giocato due partite: quali sono le tue sensazioni finora?

“Siamo partiti in modo positivo battendo la Sampdoria in una partita che non è stata semplice avendo concesso un gol nei primi minuti. È stata dura riuscire a rimontare ma lo abbiamo fatto, grazie al lavoro dei compagni e soprattutto grazie a Edin che ha segnato due gol incredibili. Sulla partita contro il Milan posso dire che nel primo tempo abbiamo giocato bene, facendo meglio di loro. Non sono sicuro di cosa sia successo nella ripresa. Hanno iniziato a prendere il controllo della partita e noi abbiamo faticato. Ma non possiamo arrenderci ora. Arrendersi è sempre la scelta più a portata di mano ma noi dobbiamo imparare dai nostri errori e non ripeterli”.

La partita di giovedì contro l’Udinese costituisce a maggior ragione una chance per ripartire?

“Sì, ma anche se avessimo battuto il Milan l’obiettivo sarebbe stato lo stesso, quello di vincere questa gara e anche quelle successive. Ora dobbiamo avere ancora più motivazioni contro l’Udinese. Non ci sono partite facili in Serie A, ogni squadra lotta per i propri obiettivi e noi dobbiamo essere più pronti di loro. Giocheremo in casa ma purtroppo senza l’apporto dei nostri tifosi, ma non importa dove e come giocheremo, dobbiamo vincere la partita”.

Come ti sei trovato a giocare a porte chiuse? Ti era mai capitato in carriera?

“Forse in una partita amichevole. Non è piacevole giocare in uno stadio vuoto. Che sia San Siro, che sia l’Olimpico, quello che si desidera è sentire l’appoggio dei tifosi, vederli festeggiare dopo un gol o vedere i loro sorrisi dopo una vittoria. È un peccato ritrovarsi in questa situazione ma sappiamo qual è la ragione e che tante persone sono al lavoro per risolvere il problema e per far sì che i tifosi possano tornare allo stadio il più presto possibile e in sicurezza. Quando questo succederà sarò più che felice di rivedere i tifosi della Roma perché ci mancano davvero tanto. Sin dalla prima partita sono rimasto stupito da come sostengono la squadra. Ovviamente abbiamo avuto anche delle giornate negative ma loro c’erano sempre. Non vedo l’ora di poter giocare di nuovo in uno stadio pieno e spero che quel giorno arrivi presto”.

Come convivi con i nuovi protocolli di sicurezza messi in atto per la ripresa? Vi sentite sicuri?

“Il Club ha fatto tutto il possibile per garantire la nostra sicurezza e sono molto grato alla Roma per questo. Ovviamente questa situazione è una novità per me, per i miei compagni, per il club. Siamo testati ogni settimana, prima delle partite e siamo potuti andare a Milano, in una delle zone più duramente colpite dalla pandemia. È un’esperienza inedita che spero non si ripeta più in futuro, ma penso che anche da questo dobbiamo raccogliere energie positive per andare avanti. In questi mesi abbiamo fatto in modo di rimanere sempre in sicurezza, facendo tutto quello che il Club ci diceva, dal restare in casa allo svolgere gli allenamenti individuali nella prospettiva di poter tornare a giocare”.

In campionato mancano 10 partite, dopo di che ci sarà l’Europa League, una competizione che conosci bene ma che avrà un formato particolare…

“Per prima cosa dobbiamo restare concentrati sulle prossime partite della Serie A. Poi avremo tempo di pensare all’Europa League visto che manca più di un mese in cui possiamo pensare solo al campionato. Le partite di Europa League si giocheranno in Germania, senza tifosi e in gare secche, non sarà facile, è una novità per ogni squadra ma queste decisioni sono stata prese per preservare la salute di tutti. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi e nella possibilità di raggiungere la finale e di vincerla. Tutte le squadre rimaste in corsa sono molto forti, siamo pronti ad affrontarle e a dare il massimo per vincere”.