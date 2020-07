Uefa, le date ufficiali di Champions ed Europa 2020/21: al via a fine ottobre

Sono ufficiali le date della prossima stagione di Champions League ed Europa League,come annunciato dall’Uefa e riportato in un tweet dal giornalista Alessandro Alciato. Si parte con la fase a gironi di Champions dal 20/21 ottobre, di Europa League dal 22. Da metà febbraio la fase ad eliminazione diretta fino alle finali in programma il 29 maggio 2021 a Istanbul quella di Champions e il 26 maggio 2021 quella di Europa League a Danzica.

⚽️ Champions League ⚽️Europa League 🗓 Il calendario della stagione 2020/21 @SkySport pic.twitter.com/Oanx8KjaHn — Alessandro Alciato (@AAlciato) July 1, 2020