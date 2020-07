ROMA-PARMA: le formazioni UFFICIALI. Difesa a 3 con Cristante. Bruno Peres dal 1′, Pellegrini e Mkhitaryan dietro Dzeko

Per rialzare la testa, dopo tre ko consecutivi, e rispondere alla vittoria del Milan, ora a +1 in classifica: la Roma ospita alle 21.45 all’Olimpico il Parma di D’Aversa, reduce come i giallorossi da tre sconfitte. Fonseca ripropone lo schieramento tattico visto col Napoli: senza Smalling infortunato, sarà Cristante ad agire con Mancini ed Ibanez, sulle corsie Bruno Peres e Spinazzola con Kolarov che si accomoda in panchina. In mezzo al campo Veretout e Diawara, con Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di DZeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; DZeko.

A disp.: Mirante, Zappacosta, Cetin, Fazio, Kolarov, Villar, Pastore, Zaniolo, Perotti, Under, Carles Perez, Kalinic.

All.: Fonseca.

PARMA: Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

A disp.: Colombi, Dermaku, Regini, Karamoh, Grassi, Brugman, Laurini, Kurtic, Caprari, Scozzarella, Gagliolo, Sprocati.

All.: D’Aversa.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Liberti – Gori. IV uomo: Pezzuto. VAR: Mazzoleni. AVAR: Del Giovane.