ROMA-FIORENTINA: le probabili formazioni. Tornano dal 1′ Veretout, Mkhitaryan e Dzeko

Per evitare i preliminari della prossima edizione di Europa League, prepararsi alla sfida europea di agosto col Siviglia e salutare l’Olimpico, vuoto, col sorriso: alle 19.30, nella 36esima giornata di Serie A ed ultima partita casalinga dei giallorossi in campionato, la Roma ospita la Fiorentina. di Iachini, reduce dal pareggio con l’Inter. Con la viola, inoltre, debutta ladivisa ‘Home’ per la stagione 2020/21.

Collaudato il 3-4-2-1, Fonseca – senza l’infortunato Ibanez – conferma Mancini, Smalling e Kolarov in difesa. In mezzo al campo torna Veretout, a riposo con la Spal, al fianco di Diawara, con Bruno Peres e Spinazzola a presidio delle corsie laterali. A guidare l’attacco Edin Dzeko, in panchina a Ferrara come Mkhitaryan, supportato dall’armeno e Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Cetin, Fazio, Zappacosta, Calafiori, Cristante, Villar, Pastore, Perotti, Zaniolo, Perez, Kluivert, Kalinic.

All.: Fonseca.

FIORENTINA: Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Kouame, Ribery.

A disp.: Brancolini, Chiorra, Ceccherini, Igor, Dalbert, Terzic, Agudelo, Badelj, Venuti, Sottil, Vlahovic, Cutrone.

All.: Iachini.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Di Iorio – Vecchi. IV uomo: Guida. VAR: Mazzoleni. AVAR: De Meo.