Un messaggio su Twitter per ribadire la fiducia a Paulo Fonseca. Il presidente della Roma James Pallotta torna a parlare attraverso i social e lo fa schierandosi dalla parte del suo allenatore, in discussione dopo il ko con l’Udinese di due giorni fa. “Il futuro di Fonseca non è in discussione – le sue parole -, ha il mio pieno sostegno. Forza Roma”.

Paulo Fonseca’s future is not in doubt. He has my full support. Forza Roma pic.twitter.com/CpYyfV4tKM — Jim Pallotta (@jimpallotta13) July 4, 2020