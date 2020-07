Dopo il sorteggio riguardante la proiezione dei quarti di finale di Europa League, è arrivata anche l’ufficialità di data, orario e sede per quanto riguarda Roma-Siviglia. Il match valido per gli ottavi di finale tra i giallorossi e gli andalusi si giocherà giovedì 6 agosto alle 18.55 a Duisburg. In caso di passaggio del turno i quarti di finale si disputeranno l’11 agosto alle 21:00 contro la vincente tra Wolverhampton e Olympiacos.