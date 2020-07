Calciomercato Roma: vicina la cessione di Under al Napoli per 25 milioni più 6 di bonus

La Roma si prepara a scendere in campo nell’ultima giornata di campionato contro la Juventus, con la testa però verso il 6 agosto giorno in cui scenderà in campo per la partita di Europa League contro il Siviglia. Quella sera però potrebbe mancare tra le fila giallorosse Under, che secondo quanto riportato dal portale di mercato è ormai prossimo ad approdare al Napoli, con annuncio che potrebbe arrivare già ad agosto. Baldini sarebbe pronto ad accettare l’offerta presentata da Giuntoli, 26 milioni più 6 di bonus, anche perché il rendimento in calo del giocatore avrebbe allontanato l’interesse dell’Everton di Ancelotti. L’accordo per il contratto con la squadra azzurra sarebbe già pronto, con un quadriennale da 2,8 milioni a stagione.

Fonte: Calciomercato.com

VAI ALL’ARTICOLO ORIGINALE