Roma-Dzeko ancora insieme. L’attaccante bosniaco, infatti, è destinato a restare nella Capitale. Come spiegato da Gianluca Di Marzio, infatti, dal club giallorosso filtra la volontà di non vendere il numero 9. Ieri a Trigoria c’è stato un incontro con l’agente del giocatore, ma non si è toccato l’argomento mercato. Il contratto da 7,5 milioni a stagione non sarà un problema, nonostante la mancata qualificazione in Champions.

Fonte: Sky Sport