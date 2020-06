Roma-Sampdoria, Fonseca: “Crediamo nel quarto posto, ma dura con questa Atalanta. Dzeko…”

Anche Paulo Fonseca ha commentato l’importante vittoria in rimonta contro la Sampdoria firmata Dzeko. Le dichiarazioni dell’allenatore della Roma nel post partita.

FONSECA A SKY SPORT

Sei soddisfatto?

“Non possiamo dimenticare che è stata la prima partita. Abbiamo creato 2/3 chiare occasioni da gol. Poi abbiamo preso la rete e la squadra non è stata tranquilla. Ma nel secondo tempo abbiamo fato una gara diversa”.

Sull’esclusione di Pellegrini:

“Non avevo altre possibilità. È stato infortunato e ha fatto solo 3-4 giorni di allenamenti. Non era possibile rischiare oggi, ma è entrato bene facendo l’assist per Dzeko”.

Champions League più raggiungibile attraverso un sorpasso all’Atalanta oppure con l’Europa League?

“Devo dire che abbiamo due possibilità, ma anche che l’Atalanta sta in un grande momento e non sarà facile. Noi dobbiamo credere fino alla fine della stagione. È vero che non possiamo sbagliare e perdere punti, ma noi ci crediamo. Se non pensiamo alle nostre partite dopo è troppo difficile. Non possiamo dimenticare che giocheremo contro il Siviglia che è una grande squadra. Ora pensiamo solo al campionato, ma io sono fiducioso per questa parte della stagione”.

Dzeko è il più forte attaccante che abbia mai allenato?

“Sì, è un attaccante forte. Con questi due gol ha dimostrato di essere un grande giocatore. L’esecuzione era difficile e sono due gol da grande attaccante”.

Sulla titolarità di Ibanez:

“La mia valutazione è l’allenamento. Mancini ha avuto un problema e si è allenato come Pellegrini solo gli ultimi tre giorni. Ibanez si era allenato bene e meritava questo momento. Non è facile per un giovane fare la prima partita a Roma, ma è andato bene”.

Come sta Zaniolo?

“Sta bene, sta recuperando molto bene. Ha iniziato ad allenarsi con la Primavera. Tra una o due settimane tornerà con noi”.