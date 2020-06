Mascherine personalizzate: quella della Roma tra le più care

Sono diversi i club che hanno deciso di mettere in commercio una mascherinadedicata ai tifosi, personalizzata con il logo della propria squadra. Tra queste c’è anche la Roma, che ha messo a disposizione dei propri sostenitori un prodotto brandizzato dallo stemma ufficiale che campeggia anche sulle maglie della squadra di Fonseca. Secondo un report del quotidiano spagnolo, tra le mascherine messe in commercio da squadre di calcio, quella della Roma è una delle più care in assoluto. Il prezzo scelto dal club di Trigoria infatti è di 15 euro a pezzo(stesso prezzo anche per quelle dell’Alaves), inferiore soltanto ai 18 euro fissati dal Barcellona. Prezzi decisamente più bassi invece per le mascherine di Hoffenheim (12,95 euro), Eintracht Francoforte (10 euro), Siviglia (9,90 euro), Espanyol (9,50), Torino (9 euro), Bayern Monaco (8,95 euro) e Bologna (8 euro).

Fonte: Marca.com