In seguito ad una botta riportata nella partitella andata in scena nell’allenamento di martedì scorso, Gianluca Mancini è stato sottoposto ad alcuni esami a Villa Stuart che hanno escluso qualsiasi tipo di lesione. Il difensore si è soltanto slogato il gomito e dovrà allenarsi con un tutore per i prossimi 10 giorni. Nessun problema comunque in vista della gara contro la Sampdoria.

Fonte: Gazzetta dello Sport