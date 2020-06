La Roma riapre a Vertonghen

C’era ancora da trovare l’intesa sulle cifre, ma per la formula dell’operazione – rinnovo del prestito con obbligo di riscatto posticipato alla prossima stagione – c’era già l’ok del Manchester United. Insomma il riscatto di Smalling sembrava incanalato per il verso giusto. Nel momento però in cui i club si sono incontrati per discutere delle cifre è arrivata la frenata. I Red Devils chiedono 25 milioni, gli stessi che sono stati già offerti da un altro club, ma per Fienga sono troppi e ha risposto negativamente. Domani è comunque previsto un incontro tra il giocatore e lo United.

Visto il complicarsi della faccenda Smalling, Baldini ha ripreso i contatti con gli agenti dello svincolato Vertonghen. Al belga è stato già offerto un contratto di due anni più uno da 3 milioni più bonus. Fonseca, in caso di mancato riscatto del 6 giallorosso, ha già dato l’ok per l’arrivo del difensore che a fine stagione sarà svincolato dal Tottenham.

Fonte: Il Messagero