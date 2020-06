La Roma in crisi fissa il prezzo dei suoi gioielli

La situazione economica della Roma sta mettendo alle strette il presidente Pallotta. I giallorossi per uscire da questo impasse hanno sostanzialmente due strade. La prima riguarda trovare altri investitori, non a caso nei giorni scorsi si è molto parlato di DaGrosa senza escludere poi del tutto che possa riprendere la trattativa con Dan Friedkin per la cessione della società. La seconda ipotesi, a cui i tifosi sperano non si debba mai arrivare, è quella relativa alla cessione dei giocatori della rosa per fare cassa.

I nomi più caldi per guadagnare maggiormente sono quelli di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, sui quali però in più occasioni sono state espresse posizioni che fanno trasparire la volontà di non cedere a nessuno i due talenti sui quali costruire la Roma del futuro. Il prezzo fissato, ad esempio, per il numero 22 giallorosso si aggira intorno agli 80-90 milioni, ma per partire Nicolò deve dare l’ok all’operazione e attualmente non sembra disposto a lasciare Roma.

Inoltre la società giallorossa sembra aver avuto un incontro con i dirigenti dei due giocatori, in cui è stata garantita la volontà di non cedere. Per questo motivo l’unica speranza per far quadrare i conti adesso passa dai giocatori in uscita ai quali il ds Petrachi deve trovare la miglior sistemazione al miglior prezzo possibile per le casse giallorosse.

