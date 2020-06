Calciomercato Roma: Zaniolo via solo in caso di mancate cessioni degli esuberi. Su di lui Juventus, Tottenham ed Inter

Il nome di Nicolò Zaniolo continua ad essere al centro di numerosi rumors di mercato. Come scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira, però, la Roma non vorrebbe privarsene. Il classe ’99 potrebbe essere sacrificato solo se non dovessero essere piazzati i tanti esuberi presenti in rosa. Il club giallorosso lo valuta 70 milioni, su di lui Juventus, Tottenham e Inter, che vanta anche il 15% sulla futura rivendita.

Fonte: Twitter