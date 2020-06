Calciomercato Roma, Pedro si avvicina: prima le cessioni, poi la firma

Il primo rinforzo della prossima stagione della Roma potrebbe arrivare a stretto giro . Si tratta di Pedro Rodriguez Ledesma: come riferisce il direttore di calciomercato.it Eleonora Trotta, l’attaccante spagnolo ex Barcellona è più vicino ai giallorossi. Pedro, il cui contratto con il Chelsea scadrà il prossimo 30 giugno e si libererà a parametro zero, è una richiesta specifica del tecnico giallorosso Paulo Fonseca.

Ulteriori indiscrezioni riguardo l’affare Pedro vengono riportate dal portale del quotidiano sportivo. Il classe 1987 spagnolo avrebbe detto già sì alla proposta della Roma pronta a offrirgli un contratto biennale (più opzione per il terzo anno) a tre milioni di euro più bonus. Tutto però sarà messo nero su bianco dopo che il ds Petrachi sarà riuscito a sfoltire la rosa e cedere giocatori da cui ricavare plusvalenze come Pertotti, Under o Kluivert . Ma l’ex Barcellona aspetterà solo fino a metà agosto, quando presumibilmente il Chelsea terminerà la stagione visto il tre a zero casalingo subito dal Bayern in Champions League.

Fonte: corrieredellosport.it

