Continua la contestazione di una parte della tifoseria della Roma nei confronti della proprietà americana e della politica adottata negli anni sul mercato. All’esterno del centro tecnico di Trigoria, nei pressi degli uffici dell’EUR ed in tutta la città sono stati affissi dei volantini dal tono sarcastico, con la scritta “Svendita totale dal primo settembre per rinnovo assortimento. Trentasei rate a tasso zero” accompagnata dalle foto di Zaniolo, Pellegrini, Diawara, Ünder e Kluivert.