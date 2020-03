Roma, l’enigma dei terzini: in sei a caccia di futuro

La difesa della Roma del prossimo anno rischia di subire un profondo restyling, soprattutto sulle fasce. L’intenzione dei giallorossi è rinnovare il prestito di Zappacosta il quale in questa stagione si è visto poco niente a causa degli infortuni. Se il club dovrà abbassare il monte-ingaggi, potrebbe privarsi di Santon che guadagna quasi 1,5 milioni di euro. Bruno Peres si è messo in mostra solo negli ultimi mesi e ha un contratto in scadenza nel 2021: o si rinnova in estate o è addio. C’è anche Florenzi di ritorno dal Valencia, ma difficilmente rimarrà nella Roma. Su di lui c’è la Fiorentina.

A destra può giocare anche Spinazzola che poteva lasciare la capitale già a gennaio e che lo potrebbe fare tra qualche mese. A meno che la Roma non punti su di lui spostandolo a sinistra dove potrebbe trovare più spazio se Kolarov cederà alle lusinghe del Bologna o deciderà di fare il dirigente.

Fonte: gasport