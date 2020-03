Il presidente dell’AIC Damiano Tommasi torna all’attacco della Serie A, insistendo sull’impossibilità per i giocatori di tornare ad allenarsi a breve. Queste le sue parole:

“Certi presidenti sono come i musicisti del Titanic, continuano a suonare mentre la nave affonda. Squadre in campo il 4 aprile per allenamenti? Temo di no. Se non si capisce che la situazione è seria…“.