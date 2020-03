Cagliari-Roma, Fonseca: “Non si può soffrire così. Champions? Dobbiamo crederci”

Finalmente Kalinic:

“Abbiamo molti giocatori stanchi. Dzeko era tra i più stanchi e ho deciso di giocare con Kalinic: ha fatto bene, ma anche gli altri che hanno giocato. Troppa sofferenza? Sì, non c’è bisogno di soffrire così: abbiamo fatto una bellissima partita, potevamo chiuderla prima e quando Cagliari ha fatto il primo gol abbiamo avuto 5 chiare opportunità”

Mkhitaryan ancora decisivo:

“Ha fatto una bellissima partita, sta migliorando giorno dopo giorno: è un giocatore importante. Pellegrini? Questi sono i problemi positivi per l’allenatore: la cosa peggiore è non avere i giocatori per scegliere. Le partite danno spazio per tutti i giocatori e soprattutto per i migliori giocatori”.

Difesa:

“È un rischio lo so, ma la marcatura preventiva è sempre stata fatta. È un rischio ma non credo che il Cagliari abbiamo avuto grande situazioni per fare gol”.

Atalanta:

“L’Atalanta è offensivamente molto forte, sta attraversando un buon momento ma noi vogliamo lottare fino alla fine con questa possibilità di arrivare al quarto posto. Dobbiamo crederci e lottare per arrivare fino alla fine in corsa con quest’Atalanta”.

Europa League:

“Questa pressione non è giusta ora: dobbiamo battere prima il Siviglia che è una squadra fortissima e poi pensare una partita alla volta. Non è giusto ora pensare alla finale quando abbiamo due partite contro una squadra che negli ultimi anni hanno vinto tre volte l’Europa League”.

Champions:

“Sta ritornando il Napoli, il Milan è anche forte e può entrare in questa lotta”.

Villar:

“È un giovane di grande qualità come ha dimostrato oggi. È un ragazzo che giocava in Serie B spagnola e oggi ha fatto una grande partita, con coraggio e per me è molto importante”.

Bruno Peres:

“È un terzino che ha qualità offensive, deve migliorare difensivamente ma ha una caratteristica importante: è capace di uscire dalla pressione ma deve migliorare difensivamente e deve essere più veloce quando perde la palla. Non può succedere che abbiamo avuto 5 giocatori in difesa e 5 in attacco che non hanno reagito velocemente”.