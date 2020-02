Senza Champions serviranno 150 milioni da investire

Dan Friedkin studia la Roma e i possibili scenari che potrebbero aprirsi per il club dopo il suo arrivo. Senza qualificazione alla Champions serviranno 150 milioni di investimenti per ricostruire la squadra. Gli uomini del magnate texano hanno voluto incontrare Petrachi per capire quale deve essere il piano degli investimenti sul mercato, ma le parole rilasciate ieri dal ds in conferenza stampa non sembrano essere piaciute a Friedkin, che dovrebbe diventare ufficialmente il prossimo proprietario del club ad aprile.

L’attuale dirigenza composta da Fienga, Zubiria e Petrachi continuerà a lavorare almeno fino a giugno, ma saranno decisivi i risultati sul campo per stabilire il loro futuro. A Trigoria sono tutti sotto osservazione e a fine stagione si tireranno le somme: fondamentale per tutti la conquista della Champions. Friedkin ripartirà dalla conferma di Zaniolo e Pellegrini, gli unici a potersi dire sicuri di restare, gli altri sono tutti in discussione.

Fonte: Corsera