La Roma attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter ha diramato la lista dei giocatori convocati da Fonseca per la trasferta di Bergamo. Non ci saranno Pastore e Mirante, oltre agli infortunati Diawara, Zappacosta e Zaniolo. Come secondo portiere chiamata per il giovane Cardinali.

