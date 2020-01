Mkhitaryan ha rimediato una lesione al retto femorale della coscia sinistra, dunque non quella precedentemente interessata dai problemi che lo hanno tenuto lontano dal campo in questa prima parte di stagione. Il calciatore ha rimediato l’infortunio in occasione di uno scontro di gioco con Meitè, durante Roma-Torino di domenica sera. Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno.