Florenzi a un passo dal Valencia: il procuratore Lucci è a Trigoria per il summit decisivo. Operazione da 15 milioni di euro

La storia di Alessandro Florenzi alla Roma potrebbe finire presto, addirittura entro la fine del mercato invernale. Il Valencia è infatti realmente interessato al giocatore e nelle ultime ore ha accelerato sensibilmente per portarlo in Liga.

14.50 – Nella conferenza stampa di presentazione del match di Copa del Rey contro il Leonesa l’allenatore del Valencia Albert Celades ha risposto così ad una domanda su Florenzi: “Non posso commentare la situazione“.

14.35 – Come riportato dal giornalista de Il Tempo su twitter, la Roma vuole un facile obbligo di riscatto e il giocatore ha già dato il suo via libera per il passaggio di maglia. Nella casse romaniste dovrebbero entrare circa 15 milioni di euro.

14.10 – A Trigoria è arrivato l’agente di Florenzi, Alessandro Lucci, per un summit decisivo con la Roma. Le parti discuteranno dell’offerta ricevuta dal Valencia per il capitano giallorosso.

12.20 – Florenzi, d’accordo col suo procuratore e sulla stessa lunghezza d’onda col club giallorosso, vorrebbe una cessione a titolo definitivo, mentre gli spagnoli chiedono un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions. Attualmente il Valencia è 7° ma a soli 2 punti dal Getafe e dall’Atletico Madrid, al momento al 4° posto.

