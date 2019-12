Petagna convince, l’alternativa è Mariano Diaz. Anche Pinamonti nel mirino

In pole per un posto da vice-Dzeko dopo il ‘crash test’ dell’Olimpico. Andrea Petagna contro la Roma ha impressionato per la capacità di fare reparto quasi da solo e ora è una seria alternativa qualora il club giallorosso dovesse dare il via libera all partenza di Nikola Kalinic.

C’è da fare i conti con la resistenza della Spal, che avrebbe dei problemi a cedere un attaccante su cui si appoggia la squadra. E poi piace anche ad altre squadre, tra cui la Fiorentina. A Trigoria hanno già pronte le alternative: il ‘solito’ Mariano Diaz del Real Madrid, che ultimamente sta uscendo fuori dalle rotazioni di Zidane. Il prestito non sarebbe impossibile, anche se l’ingaggio annuale del “madridista” è assai più alto di quello di Petagna: 4,5 contro 1,5 milioni. Tra gli osservati speciali anche Pinamonti del Genoa.

Fonte: Gasport