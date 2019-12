Prosegue la maledizione infortuni in casa Roma. Nel corso del match di ieri, infatti, anche Antonio Mirante è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Per il secondo portiere giallorosso, sostituito a gara in corso da Pau Lopez, si parla di un trauma diretto alla spalla destra. Le sue condizioni verranno monitorate nel giro delle prossime 48 ore.