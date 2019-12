Fiorentina-Roma, Pellegrini manda un messaggio ai tifosi: “Ce la metteremo tutta per vincere qualcosa”

Ritorno al gol dopo assist spettacolari per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma ha commentato la larga vittoria per 4-1 sul campo della Fiorentina.

PELLEGRINI A ROMA TV

Questa volta non te lo toglie nessuno il gol:

“Sono contento, era da tanto che lo cercavo. È mio, me lo prendo e sono felice per la vittoria che era molto importante”.

Sulla vittoria:

“Loro sono un’ottima squadra, che pressa alto e gioca bene la palla. Hanno dei giocatori importanti ma noi siamo stati bravi, abbiamo controllato il ritmo della gara. Siamo stati bravi a vincere qui”.

Successo da grande squadra:

“Secondo me sì, questa è molto importante perché era l’ultima prima della pausa natalizia. Ci eravamo detti di non sottovalutare la partita, perché loro sono una grande squadra. Questo non è successo e sono contento e orgoglioso di tutti i compagni”.

Potete ambire a qualcosa di importante?

“Abbiamo voglia di migliorare e correre sempre per aiutarci, questo fa di noi una squadra che può raggiungere anche l’impossibile. Non voglio fare proclami che questa squadra vincerà qualcosa, ma quel che è certo è che ce la metterà tutta”.

Ancora su partita e stagione:

“È importante saper leggere le partite. A volte succedono cose a cui non si è preparati e secondo me una grande squadra reagisce e trova le soluzioni alle difficoltà che trova in campo. Noi facciamo sempre quello che ci viene chiesto, giocare palla a terra, muoverci e divertirci. Questa sera ci siamo riusciti e speriamo di farlo anche nelle prossime partite. Siamo una bella squadra: siamo fastidiosi, possiamo fare bene, arrivare alla fine dell’anno senza nessun rimpianto”.