Calciomercato Roma: spunta l’idea Bonaventura a parametro zero

La Roma continua a muoversi sul mercato. I giallorossi attraverso il proprio direttore sportivo, Gianluca Petrachi, avrebbero effettuato un sondaggio per il centrocampista in forza al Milan Giacomo Bonaventura. Il contratto del giocatore rossonero scadrà quest’anno e per ora la società non ha ancora parlato del suo rinnovo. La Roma potrebbe provare ad accordarsi con il calciatore in vista della prossima sessione di mercato estiva e prendere così Bonaventura a parametro zero.

Fonte: Corriere dello Sport